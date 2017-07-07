الأمن العام يوقف لبنانياً بتهمة الارهاب...وصل الى الرقة والموصل

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أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني (ع.م.ج) لانتمائه إلى تنظيم إرهابي.وبالتحقيق معه إعترف بأنه بايع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وانتمى إلى مجموعة شادي المولوي وأسامة منصور وخضع لدورة شرعية وعسكرية في مسجد المنصور.وبعد معركة طرابلس تواصل عبر الفايسبوك مع أحد الإرهابيين المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي في الرّقة وأبدى رغبته "بالنفور" إلى أرض الجهاد، فطلب منه المغادرة إلى تركيا وزوّده برقم أحد عملاء التنظيم المذكور الناشط في تهريب المقاتلين من تركيا إلى سوريا.واستحصل صاحب العلاقة على جواز سفر لبناني غادر بموجبه إلى تركيا ثم دخل الأراضي السورية بواسطة مهرب أوصله إلى منطقة الرّقة، ومنها إلى داخل العراق حيث مكث في مدينة الموصل وقاتل إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي.وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى القضاء المختص.