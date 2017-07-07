عثر على جثته عند شاطئ البحر...

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عثر على جثة الفلسطيني نزيه فرج الشولي (مواليد 1989)، في محلة البحصاص - مدخل طرابلس الشمالي - محلة رأس الصخر وعلى شاطئ البحر مقابل - قصر فتال.وبعد الكشف الذي أجراه الطبيب الشرعي تبين ان الجثة لم تتعرض للعنف وانه قضى غرقا بعد ابتلاعه كميات من المياه ما أدى الى غرقه، وقد لفظه البحر الى الشاطئ.وفي مخيم البداوي في الشمال، فان الفلسطيني شمس الدين مصطفى شمس الشحو وبرفقته الفلسطيني احمد خالد العلي (مواليد 1992) وهما من ضمن عصابة لترويج المخدرات ومسطر في حقهما جملة بلاغات بحث وتحر، أقدما في المخيم المذكور على سلب السوري حمري احمد الحسن دراجته النارية بقوة السلاح وفرا. وقد أعطى المسلوب أوصاف الدراجة وتعمل قوى الأمن على العثور عليها وتوقيف الفاعلين.