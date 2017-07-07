عملية احتيال انتهت بالسطو على 500 مروحة...كيف؟

الإعلان

وقعت عملية احتيال انتهت بالسطو على 500 مروحة. وفي التفاصيل ان مجهولا اتصل من رقم خليوي 807433/78 بشركة معدة لبيع الادوات الكهربائية بالمدعو ابراهيم الذهب وطلب منه توصيل 500 مروحة الى مدينة بعلبك لشرائها منه فقام الذهب بارسال "المراوح" على متن سيارة "بيك اب هينو"، وبوصول السائق حامل "المراوح" الى محلة الجبلي في بعلبك، اعترض مجهولان مسلحان طريقه على متن سيارة مجهولة المواصفات، وانزلا "المراوح" بعد ابعاد السائق وتهديده بالقتل ويدعى عدي قصاب وترك "البيك اب" عند طريق عام بعلبك بريتال وفرا بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.وبدأت قوى الامن التحقيقات في عملية الاحتيال تمهيدا لملاحقة الفاعلين وتوقيفهما.