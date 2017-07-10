بالصور- اخماد حريق بمستودع في منطقة مار الياس

حريق داخل مستودع للكارتون والورق

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LBCI News Lebanon

أخمد فوج اطفاء مدينة بيروت حريقاً شب في مستودع للكارتون والورق في منطقة مار الياس بناية كلش - الطابق السفلي الأول.



وقامت وحدات الاطفاء بعمليات التبريد وشفط الدخان من المستودع المذكور لتأمينه بالكامل منعا لتجدد النيران.