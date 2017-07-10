أمن وقضاء
10 تموز 2017
10/07/2017 05:47:29
بالصور- اخماد حريق بمستودع في منطقة مار الياس
حريق داخل مستودع للكارتون والورق
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LBCI News Lebanon
أخمد فوج اطفاء مدينة بيروت حريقاً شب في مستودع للكارتون والورق في منطقة مار الياس بناية كلش - الطابق السفلي الأول.
وقامت وحدات الاطفاء بعمليات التبريد وشفط الدخان من المستودع المذكور لتأمينه بالكامل منعا لتجدد النيران.
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