أمن وقضاء
10 تموز 2017
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بالصور- اخماد حريق بمستودع في منطقة مار الياس

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بالصور- اخماد حريق بمستودع في منطقة مار الياس
أخمد فوج اطفاء مدينة بيروت حريقاً شب في مستودع للكارتون والورق في منطقة مار الياس بناية كلش - الطابق السفلي الأول.

وقامت وحدات الاطفاء بعمليات التبريد وشفط الدخان من المستودع المذكور لتأمينه بالكامل منعا لتجدد النيران.
 
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