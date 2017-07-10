3 رسائل من السفير السوري الى الجانب اللبناني

الأمن والنزوح حضر في وزارة المهجرين

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LBCI News Lebanon

حضر الأمن والنزوح في وزارة المهجرين التي زار السفير السوري علي عبد الكريم علي والتقى الوزير طلال ارسلان وبحث معه في المواقف اللبنانية الاخيرة من القضية.

ووجه السفير السوري 3 رسائل الى الجانب اللبناني، وهي:

أولا: يجب التنسيق مع الحكومة السورية في ملف عودة النازحين السوريين، وعلى الجانب اللبناني تعزيز هذا التواصل والتنسيق.

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ثانيا: لا يجوز لاحد أن يطرح امن النازحين السوريين داخل الأراضي السورية، لأنهم من مسؤولية الدولة السورية.

ثالثا: أي تعاون عسكري أو ضربة عسكرية يقوم بها الجانب السوري في الداخل اللبناني هي قائمة على تنسيق مع الجانب اللبناني.