عاملات أجنبيات أخللن بالآداب العامة في الغبيري...هكذا كان مصيرهن!

ستواصل البلدية تنسيقها مع جهاز الأمن العام والقوى الأمنية الأخرى لقمع أي مخالفات أو تجاوزات مشابهة

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LBCI News Lebanon

اعلنت بلدية الغبيري، في بيان، "ان قوة تابعة للأمن العام اللبناني قامت بالتنسيق الميداني مع البلدية بدهم شقق عدة ضمن أحد المراكز التجارية الواقعة في الغبيري - حي الجامع، وفي المحصلة تم إلقاء القبض على 18 عاملة أجنبية، 15 من الجنسية الأثيوبية وثلاثة من الجنسية السري لانكية، بتهم مختلفة، إخلال بالآداب العامة أو الإقامة بطريقة غير شرعية.

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وستواصل البلدية تنسيقها مع جهاز الأمن العام والقوى الأمنية الأخرى لقمع أي مخالفات أو تجاوزات مشابهة.

وفي هذا السياق، ثمن مجلس بلدية الغبيري التعاون القائم مع جهاز الأمن العام، لافتا إلى أن "إنشاء مركز له في البلدة سيسهم في المزيد من الخدمات الإدارية والأمنية والاجتماعية".