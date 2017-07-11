عملية نوعية للجيش بعرسال..ومقتل الرأس المدبر لتفجيرات رأس بعلبك

هذا ما تم العثور عليه في الشقة

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LBCI News Lebanon

نفذت استخبارات الجيش عملية نوعية في بلدة عرسال فجرا ادت الى مقتل الرأس المدبر لتفجيرات رأس بعلبك السوري ياسر الغاوي والمطلوب عاطف جارودي وهو من بين المشاركين باغتيال المؤهل في فرع المعلومات زاهر عز الدين بأمر من مسؤول داعش في عرسال أبو عائشة.

وقد تم العثور على حزام ناسف و7 عبوات ناسفة ورمانات يدوية وصواعق و50 كلغ من مواد لتصنيع المتفجرات في الشقة التي كان يتواجد فيها المطلوبان.

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وقتل المطلوبان اثر محاولتهما تفجير نفسيها خلال المداهمة .

يذكر ان المداهمات الاخيرة في مخيمي النور والقارية في عرسال كانت بحثا عنهما​ وتم الكشف عن مكانهما نتيجة اعترافات الموقوفين السوريين لدى الجيش اللبناني.

الى ذلك، تم توقيف تاجر الاسلحة اللبناني خالد عز الدين خلال عملية الجيش بعرسال اضافة الى سوريين اثنين من آل جمعة هما والد وشقيق غياث جمعة الملقب ابو الوليد وهو أحد قياديي داعش الذي قتل سابقا.​