بالصور- اعتصام واقفال كلية العلوم في زحلة...وتأجيل للامتحانات

احتجاج في كلية العلوم في زحلة

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LBCI News Lebanon

نفذ اعتصام وتم اقفال كلية العلوم في الجامعة اللبنانية في كسارة زحلة صباح اليوم، احتجاجا على تعيين مدير للكلية من الطائفة السنية وغير مسيحي كما تجري العادة.

وبسبب الاعتصام تم تاجيل امتحانات الدورة الثانية في الكلية الى موعد يحدد لاحقا.