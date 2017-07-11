أمن وقضاء
11 تموز 2017
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من هو عاطف جارودي الذي قتل مع الغاوي في عرسال؟...وهذا ما حاولا فعله خلال المداهمة

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من هو عاطف جارودي الذي قتل مع الغاوي في عرسال؟...وهذا ما حاولا فعله خلال المداهمة
قتل الى جانب الرأس المدبر لتفجيرات رأس بعلبك السوري ياسر الغاوي المطلوب عاطف جارودي وهو من بين المشاركين باغتيال المؤهل في فرع المعلومات زاهر عز الدين بأمر من ​مسؤول داعش في عرسال أبو عائشة.
وقتل المطلوبان اثر محاولتهما تفجير نفسيها خلال مداهمة الجيش اللبناني للشقة التي كانا يتواجدان بداخلها في منطقة عرسال.
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​وقد تم العثور على العديد من المضبوطات من بينها حزام ناسف و7 عبوات ناسفة.

يذكر ان المداهمات الاخيرة في مخيمي النور والقارية في عرسال كانت بحثا عنهما​ وتم الكشف عن مكانهما نتيجة اعترافات الموقوفين السوريين لدى الجيش اللبناني.
 
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