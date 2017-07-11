توقيف عصابة تسرق السيارات في بيروت

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان انه ورد اتصال هاتفي الى غرفة عمليات شرطة بيروت يفيد عن وجود سيارة مسروقة في محلة المتحف.وعلى الفور توجهت دورية من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت الى المحلة، حيث تمكنت من ضبط سيارتين مسروقتين إحداهما أوقفت عن طريق خدمة GPS، وتم توقيف كل من:_ ي. ز. ( مواليد عام 1969، لبناني)_ ز. ز. ( مواليد عام 1965، لبناني)وقد تبين انهما مطلوبين للقضاء بموجب 6 مذكرات توقيف بجرائم: سلب، سرقة، تزوير واستعمال مزور، احتيال وادخال هاتف الى السجن.وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب عدة عمليات سرقة ونشل وسلب في بيروت وجبل لبنان.سلما مع السيارتين الى فصيلة الرملة البيضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".