أمن وقضاء
11 تموز 2017
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العملية الاستباقية لمديرية الاستخبارات في عرسال: التفاصيل والنتائج...

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حصلت الـ LBCI على فيديو حصري يظهر تفاصيل العملية الاستباقية التي نفذتها استخبارات الجيش في عرسال.
التوقيت: الرابعة فجر الثلثاء. 
المنطقة: محلة الشفق عند مفرق وادي عطا داخل بلدة عرسال.
الهدف: شقق ثلاث متلاصقة. 
 
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