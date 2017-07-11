العملية الاستباقية لمديرية الاستخبارات في عرسال: التفاصيل والنتائج...

فيديو حصري للـ LBCI

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش, عملية استباقية ,عرسال,فيديو حصري للـ LBCI

LBCI News Lebanon

حصلت الـ LBCI على فيديو حصري يظهر تفاصيل العملية الاستباقية التي نفذتها استخبارات الجيش في عرسال.

الإعلان

التوقيت: الرابعة فجر الثلثاء.المنطقة: محلة الشفق عند مفرق وادي عطا داخل بلدة عرسال.الهدف: شقق ثلاث متلاصقة.