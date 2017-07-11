أمن وقضاء
11 تموز 2017
11/07/2017 12:16:43
العملية الاستباقية لمديرية الاستخبارات في عرسال: التفاصيل والنتائج...
فيديو حصري للـ LBCI
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش, عملية استباقية ,عرسال,فيديو حصري للـ LBCI
LBCI News Lebanon
حصلت الـ LBCI على فيديو حصري يظهر تفاصيل العملية الاستباقية التي نفذتها استخبارات الجيش في عرسال.
التوقيت: الرابعة فجر الثلثاء.
المنطقة: محلة الشفق عند مفرق وادي عطا داخل بلدة عرسال.
الهدف: شقق ثلاث متلاصقة.
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار محلية
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
عرسال
عملية استباقية
الجيش
إقرأ أيضاً