قرار قضائي جديد في ملف مستشفى البوار الحكومي

جديد ملف مستشفى البوار الحكومي

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LBCI News Lebanon

بعدما أحال وزير الصحة غسان حاصباني ملف رئيس مجلس إدارة مستشفى البوار الحكومي الدكتور شربل عازار الى التفتيش المركزي، أصدر رئيس التفتيش القاضي جورج عطية قراراً أوقف بموجبه عازار مؤقتاً عن العمل، كتدبير إحترازي لضرورات التحقيق.