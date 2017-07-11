بالصور - ضبط خزنة في داخلها 240 ألف حبة كبتاغون في مطار بيروت

العملية تمت باشراف المدير العام للجمارك بدري ضاهر

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LBCI News Lebanon

تمكن جهاز الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي مساء اليوم، من ضبط خزنة كان في داخلها نحو 240 ألف حبة كبتاغون وبودرة لم تعرف طبيعتها بعد، كان هناك محاولة لتصديرها الى الخارج وعلى الأرجح الى بنغلادش.

والعملية تمت باشراف المدير العام للجمارك بدري ضاهر.