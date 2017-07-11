أمن وقضاء
11 تموز 2017
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بالصور - ضبط خزنة في داخلها 240 ألف حبة كبتاغون في مطار بيروت

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بالصور - ضبط خزنة في داخلها 240 ألف حبة كبتاغون في مطار بيروت
تمكن جهاز الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي مساء اليوم، من ضبط خزنة كان في داخلها نحو 240 ألف حبة كبتاغون وبودرة لم تعرف طبيعتها بعد، كان هناك محاولة لتصديرها الى الخارج وعلى الأرجح الى بنغلادش.
 
والعملية تمت باشراف المدير العام للجمارك بدري ضاهر.
 
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