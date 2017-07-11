أمن وقضاء
11 تموز 2017
11/07/2017 12:43:35
بالصور - ضبط خزنة في داخلها 240 ألف حبة كبتاغون في مطار بيروت
العملية تمت باشراف المدير العام للجمارك بدري ضاهر
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LBCI News Lebanon
تمكن جهاز الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي مساء اليوم، من ضبط خزنة كان في داخلها نحو 240 ألف حبة كبتاغون وبودرة لم تعرف طبيعتها بعد، كان هناك محاولة لتصديرها الى الخارج وعلى الأرجح الى بنغلادش.
والعملية تمت باشراف المدير العام للجمارك بدري ضاهر.
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