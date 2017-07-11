أمن وقضاء
11 تموز 2017
11/07/2017 19:54:27
في الجديدة إشكال وتضارب...والسبب بئر ارتوازي
هرج ومرج في الجديدة
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LBCI News Lebanon
هرج ومرج حصل امام هذه المحطة في منطقة الجديدة.
هنا وقع الاشكال عندما وصل عدد من عناصر شرطة البلدية لتوقيف مخالفة حفر بئر ارتوازي، فتعرضوا للضرب على ايدي شبان منتمين الى احد الأحزاب الفاعلة في المنطقة، وفق روايتهم.
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