في الجديدة إشكال وتضارب...والسبب بئر ارتوازي

هرج ومرج في الجديدة

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LBCI News Lebanon

هرج ومرج حصل امام هذه المحطة في منطقة الجديدة.

هنا وقع الاشكال عندما وصل عدد من عناصر شرطة البلدية لتوقيف مخالفة حفر بئر ارتوازي، فتعرضوا للضرب على ايدي شبان منتمين الى احد الأحزاب الفاعلة في المنطقة، وفق روايتهم.