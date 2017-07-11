أمن وقضاء 11 تموز 2017 11/07/2017 12:56:58 في البترون..."رمزة مارتينوس" ضحية غياب السلامة البحرية

كانت تسبح عند شاطئ البترون وهذا ما حصل لها...

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LBCI News Lebanon

مساء الإثنين كانت رمزة مرتينوس إثنان وخمسون عاما ًتسبح عند شاطئ البترون في المحلة المعروفة بالبحصة ، هناك صدمها مركب ٌسياحي عن طريق الخطأ بعدما كان خارجا ًمن الميناء السياحي للمدينة. الإعلان