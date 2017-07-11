أمن وقضاء
11 تموز 2017
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في البترون..."رمزة مارتينوس" ضحية غياب السلامة البحرية

كانت تسبح عند شاطئ البترون وهذا ما حصل لها... Lebanon, news ,lbci ,أخبار حادثة,البترون,كانت تسبح عند شاطئ البترون وهذا ما حصل لها...
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مساء الإثنين كانت رمزة مرتينوس إثنان وخمسون عاما ًتسبح عند شاطئ البترون في المحلة المعروفة بالبحصة ، هناك صدمها مركب ٌسياحي عن طريق الخطأ بعدما كان خارجا ًمن الميناء السياحي للمدينة. 
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