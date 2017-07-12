أمن وقضاء
12 تموز 2017
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بعد اطلاقهما النار...ابو القساطل ومصطفى يسلمان نفسيهما

بعد اطلاق النار في صيدا القديمة...هذا ما حصل Lebanon, news ,lbci ,أخبار اطلاق نار,صيدا القديمة,بعد اطلاق النار في صيدا القديمة...هذا ما حصل
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بعد اطلاقهما النار...ابو القساطل ومصطفى يسلمان نفسيهما
سلم المدعو محمد ح. الملقب بـ "ابو القساطل" والمدعو مصطفى ف. نفسيهما الى قيادة منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الامن الداخلي.

والمذكوران مطلوبان بموجب مذكرات قضائية على خلفية اطلاق النار في صيدا القديمة. 
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