أمن وقضاء 12 تموز 2017 12/07/2017 10:30:51 بعد اطلاقهما النار...ابو القساطل ومصطفى يسلمان نفسيهما

بعد اطلاق النار في صيدا القديمة...هذا ما حصل

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LBCI News Lebanon

سلم المدعو محمد ح. الملقب بـ "ابو القساطل" والمدعو مصطفى ف. نفسيهما الى قيادة منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الامن الداخلي.



والمذكوران مطلوبان بموجب مذكرات قضائية على خلفية اطلاق النار في صيدا القديمة. الإعلان