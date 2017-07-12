بين هواة السباحة والمراكب أو "الجت سكي"...حذار الموت

"رمزة مارتينوس" ضحية غياب ثقافة السلامة البحرية

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LBCI News Lebanon

"رمزة مارتينوس" ضحية غياب ثقافة السلامة البحرية, ودعتها البترون في مأتم مهيب لفه الحزن والاسى.

مرتينوس كانت تسبح عند شاطئ البترون ، فصدمها مركب سياحي عن طريق الخطأ.