بالصور - حادث سير على أوتوستراد الحازمية واحتراق سيارة

حادث تصادم بين سيارتين عند أوتوستراد الحازمية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار حادث سير,أوتوستراد الحازمية,حادث تصادم بين سيارتين عند أوتوستراد الحازمية

LBCI News Lebanon

وقع حادث تصادم بين سيارتين عند أوتوستراد الحازمية باتجاه عاليه مقابل الـ "ماك دونالز" ما ادى الى انحراف احدى السيارتين للجهة الاخرى من الاوتوستراد واحتراقها.

وأشارت المعلومات الى ان الاضرار مادية.