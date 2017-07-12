أمن وقضاء
12 تموز 2017
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بالصور - حادث سير على أوتوستراد الحازمية واحتراق سيارة

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بالصور - حادث سير على أوتوستراد الحازمية واحتراق سيارة
وقع حادث تصادم بين سيارتين عند أوتوستراد الحازمية باتجاه عاليه مقابل الـ "ماك دونالز" ما ادى الى انحراف احدى السيارتين للجهة الاخرى من الاوتوستراد واحتراقها.
وأشارت المعلومات الى ان الاضرار مادية. 
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