أمن وقضاء
12 تموز 2017
12/07/2017 17:35:41
بالصور - حادث سير على أوتوستراد الحازمية واحتراق سيارة
حادث تصادم بين سيارتين عند أوتوستراد الحازمية
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LBCI News Lebanon
وقع حادث تصادم بين سيارتين عند أوتوستراد الحازمية باتجاه عاليه مقابل الـ "ماك دونالز" ما ادى الى انحراف احدى السيارتين للجهة الاخرى من الاوتوستراد واحتراقها.
وأشارت المعلومات الى ان الاضرار مادية.
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