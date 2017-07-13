بالتفاصيل - محاولة خطف فاشلة في زحلة...وهذا ما فعله القادري

قد ادعى القادري في مخفر المعلقة ضد مجهولين بمحاولة اختطافه

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LBCI News Lebanon

استطاع الشاب (ش. ع. القادري) منتصف ليل أمس من الإفلات من عملية خطف كان قد تعرض لها بالقرب من دوار المجمع السياحي الرحاب وهو في طريقه الى منزله، بعد ان ترك افران شمسين في كسارة قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف مساء، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية.

وفي التفاصيل، ان اربعة مسلحين ملثمين اعترضوا طريقه بعدما ترجلوا من سيارة جيب شيروكي، فما كان من القادري إلا أن أسرع بسيارته باتجاه المسلحين وقام بالاصطدام بجيب الشيروكي واستطاع الافلات من سيارة مرسيدس بيضاء كانت تحاول اقفال الطريق عليه، واكمل طريقه نحو الاوتوستراد حيث صودف مرور دورية أمنية، فلجأ القادري اليها وعملت احدى سيارات الدورية على ملاحقة السيارتين الا انهم استطاعوا من الفرار.

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وقد ادعى القادري في مخفر المعلقة ضد مجهولين بمحاولة اختطافه.