قرارات اتهامية بجرائم ارهابية وقتل ومحاولة قتل عسكريين

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان سبعة قرارات اتهامية في جرائم ارهابية والقتال ضد الجيش، وقتل ومحاولة قتل عسكريين، واحال المتهمين امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

واتهم صوان في القرار الاول السوري احمد خالد الديب وهو قائد مجموعات تنتمي الى تنظيم داعش، شارك في القتال ضد الجيش في مركز المدرسة المهنية في عرسال واقدم على قتل ومحاولة قتل وخطف جنود وسرقة الية عسكرية واعتدة واسلحة.

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واتهم في القرار الثاني اللبنانيين احمد شدود ومحمد السليمان في جرم المشاركة في القتال في احداث بعل محسن، رباب النيافة واطلاق نار وقنابل يدوية على عسكريين ومحاولة قتلهم وتخريب ممتلكات عامة وخاصة .

واتهم في القرار الثالث اربعة فسطينيين هم هادي حليمه ورفاقه غادروا مخيم عين الحلوه، وانتقلوا الى الرقة حيث التحقوا في صفوف داعش .

واتهم في القرار الرابع اللبنانيين بشير اسبر اغا وكتيبة الرفاعي من بلدة ببنين في عكار سافرا منها الى تركيا ثم الى سوريا حيث التحقا بتنظيم داعش وشاركا في القتال الى جانبه.

واتهم في القرار الخامس اللبناني علي حسن خالد من بلدة قب الياس في جرم الانتماء الى داعش والتحضير للقيام باعمال ارهابية وشراء اسلحة.

كما اتهم في القرار السادس السوريين اماني احمد عامر وشقيقها عبد الحكيم احمد عامر في جرم الانتماء الى تنظيم داعش وتهريب اسلحة من عرسال لحسابه.

واتهم في القرار السابع اللبناني عدي الجميل في جرم الانتماء الى داعش والالتحاق بصفوفه في الرقة ثم في الموصل والقتال الى جانبه. وكان الموقوف قد سافر الى المانيا حيث سجن مدة شهر ورحل الى لبنان حيث تم القاء القبض عليه تنفيذا لمذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه.