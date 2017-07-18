وقفات احتجاجية بالتزامن مع الجلسة التشريعية

اعتصم أساتذة التعليم الثانوي والمسرحين من الدفاع المدني وقدامى العسكريين في ساحة رياض الصلح، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب.

ولفت الاساتذة في بيان الى أن "ظلمهم بدأ من شهر تشرين الأول 2015 عند صدور امتحانات مباراتنا تلتها سنة للالتحاق بزملائنا في كلية التربية".

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وشدد الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب على ان "السلسلة حق لكل القطاعات وعليها ان تقر اليوم".

بدوره، أشار أمين سر لجنة المسرحين في الدفاع المدني أمين سماحة الى أن "المسرحين خدموا الدولة 40 سنة وعددهم لا يتجاوز المئة، سرحوا من دون راتب تقاعدي رغم صدور مرسوم سنة 2000 القاضي بإعطائهم هذا الحق".