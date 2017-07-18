بالصور- ضبط عملية تهريب اكثر من مليون حبة كبتاغون

ماذا ضبطت الجمارك؟

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LBCI News Lebanon

قام رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي والمدير العام للجمارك بدري ضاهر بالاشراف شخصيا على عملية ضبط اكثر من مليون حبة كبتاغون في مطار رفيق الحريري الدولي كانت مخبأة داخل اربع معدات شاحنات ومهربة الى سلطنة عمان.