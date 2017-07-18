احالة مدير مستشفى خربة قنافار الحكومي إلى النيابة العامة

تبين انه ارتكب مخالفات طبية جسيمة

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LBCI News Lebanon

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احال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مدير مستشفى خربة قنافار الحكومي الدكتور ريمون حنا مسعد إلى النيابة العامة بسبب ارتكابه مخالفات طبية قد تشكل جرماً جزائياً.ويأتي هذا القرار بعد ورود شكاوى ادارية وطبية عدة الى وزارة الصحة بحق مسعد، فتم استدعاء الاخير الى الوزارة حيث تبين انه ارتكب مخالفات طبية جسيمة أهمها إجرائه عمليات جراحية عظمية لا تستوفي أدنى شروط السلامة العامة والشروط الصحية المتوجبة في استعمال المغروسات الطبية prothese مما أدى إلى مضاعفات طبية مع عدد من المرضى ولحقت بهم أضرار جسدية.من جهة أخرى، وحافظاً على سير العمل في مستشفى خربة قنافار الحكومي وتأمين الخدمات الصحية والاستشفائية للمواطنين، وبعدما استقال مسعد ووضع رئيس و اعضاء اللجنة الادارية للمستشفى استقالاتهم بتصرف وزير الصحة، وافق حاصباني على استقالات رئيس واعضاء اللجنة فيما جمد استقالة المدير واوقفه عن العمل بانتظار بت القضاء ونقابة الاطباء بملفه. كما شكل حاصباني لجنة جديدة لادارة مستشفى خربة قنافار الحكومي.