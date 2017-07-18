أمن وقضاء
18 تموز 2017 - 07:36
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أوهم ضحاياه بقدرته على إخراج موقوفين لدى الأجهزة الأمنية

أودع القضاء المختص بناء لإشارته Lebanon, news ,lbci ,أخبار أمن الدولة,لبنان,أودع القضاء المختص بناء لإشارته
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أوهم ضحاياه بقدرته على إخراج موقوفين لدى الأجهزة الأمنية
 أوقفت مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة اللبناني ( م.ق.) بجرم تقاضي رشاوى وإيهام مواطنين بقدرته على إخراج موقوفين لدى الأجهزة الأمنية مقابل تقاضيه مبالغ مالية كبيرة. 

وضبطت في حوزته سلاح حربي وأودع القضاء المختص بناء لإشارته. 
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