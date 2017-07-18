أمن وقضاء
18 تموز 2017 - 07:36
18/07/2017 07:36:29
أوهم ضحاياه بقدرته على إخراج موقوفين لدى الأجهزة الأمنية
أودع القضاء المختص بناء لإشارته
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LBCI News Lebanon
أوقفت مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة اللبناني ( م.ق.) بجرم تقاضي رشاوى وإيهام مواطنين بقدرته على إخراج موقوفين لدى الأجهزة الأمنية مقابل تقاضيه مبالغ مالية كبيرة.
وضبطت في حوزته سلاح حربي وأودع القضاء المختص بناء لإشارته.
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