أمن وقضاء 18 تموز 2017 - 18:43 18/07/2017 18:43:51 وكيلة نادر صعب: نرفض تحميلنا مسؤولية تسريب تقرير لجنة التحقيقات الطبية

بيان وصل الى وسائل الاعلام ومن بينها الـLBCI عند الرابعة من عصر الأحد الماضي تحت عنوان نادر صعب press release media promoting at

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LBCI News Lebanon



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تجدر الاشارة الى ان بيانا وصل الى وسائل الاعلام ومن بينها الـLBCI عند الرابعة من عصر الأحد الماضي تحت عنوان نادر صعب press release media promoting at يحمل عنوان لماذا التأخير في تسليم التقرير الطبي في قضية الدكتور نادر صعب ويستفيض في تفسير التقرير الصادر عن اللجنة برئاسة الدكتورة مريم رجب, اي قبل اربع وعشرين ساعة على التصريح الذي ادلى به نقيب الاطباء الى المؤسسة اللبنانية للارسال . صدر عصر اليوم بيان عن وكيلة الدكتور نادر صعب المحامية ميراي شاكر تستغرب فيه أشد الإستغراب صدور إتهام من نقيب الأطباء بتحميل صعب مسؤولية تسريب تقرير لجنة التحقيقات الطبية بملف وفاة فرح القصاب الى الإعلام ، وكأنه يحاول إخفاء حقيقة تسريب هذا التقرير وحقائق أخرى نتحفظ حاليا ًعن ذكرها حسب البيان.تجدر الاشارة الى ان بيانا وصل الى وسائل الاعلام ومن بينها الـLBCI عند الرابعة من عصر الأحد الماضي تحت عنوان نادر صعب press release media promoting at يحمل عنوان لماذا التأخير في تسليم التقرير الطبي في قضية الدكتور نادر صعب ويستفيض في تفسير التقرير الصادر عن اللجنة برئاسة الدكتورة مريم رجب, اي قبل اربع وعشرين ساعة على التصريح الذي ادلى به نقيب الاطباء الى المؤسسة اللبنانية للارسال .