رئيس بلدية بشري: تهديدات فيصل كرامي برسم القضاء

الإعلان

ردّ رئيس بلدية بشري فرادي كيروز على الوزير السابق فيصل كرامي عن قضية مياه القرنة السوداء، قائلا "يبدو ان موضوع القرنة السوداء هو محطة ثابتة في روزنامة السيد فيصل كرامي، بحيث في كل سنة وخلال شهر تموز، يطل علينا السيد كرامي متوعدا اهالي بشري بأنه لن يسكت بعد اليوم بسبب التعديات على مياه القرنة السوداء".ووسط معاناة بقاعصفرين من الشح في المياه بسبب عدم ترميم بركة العطار التي تساعدهم في ري مزروعاتهم، أوضح "إن بشري وبالتنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية، قد وافقت على السماح الموقت لمد عدد من النباريش من خمسة ثلاجات، على ان يكون هذا الإتفاق موقتا وتشرف عليه مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية، بانتظار إصلاح بركة العطار والتي يقوم رئيس حزب القوات اللبنانية شخصيا بالاتصالات اللازمة مع دولة الرئيس الحريري لإصلاحها في أقرب وقت ممكن".واشار الى أنه " كنا نتمنى على السيد كرامي ان لا يستثمر حقده ضد القوات اللبنانية في موضوع انساني له علاقة بحياة المزارعين وليبتعد عن الشحن الطائفي. كما إننا نضع هذه التهديدات برسم القضاء اللبناني لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية اهلنا المتواجدين في القرنة السوداء، ونحمله مسؤولية اي تعد على الرعاة المتواجدين في القرنة".