أمن وقضاء 18 تموز 2017 - 17:14 18/07/2017 17:14:38 بعد فيديو ضرب أحد الأشخاص بالشارع...قوى الامن تتابع الموضوع!

قوى الأمن تتابع الفيديو الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل

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LBCI News Lebanon

أعلنت قوى الأمن عن متابعتها للفيديو الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه مجموعة من الشبان يعتدون بالضرب على أحد الأشخاص في الشارع. الإعلان