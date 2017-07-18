أمن وقضاء
18 تموز 2017 - 17:14
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بعد فيديو ضرب أحد الأشخاص بالشارع...قوى الامن تتابع الموضوع!

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بعد فيديو ضرب أحد الأشخاص بالشارع...قوى الامن تتابع الموضوع!
أعلنت قوى الأمن عن متابعتها للفيديو الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه مجموعة من الشبان يعتدون بالضرب على أحد الأشخاص في الشارع.
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