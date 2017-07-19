تحركات احتجاجية رفضا لزيادة الضرائب...

تحركات احتجاجية قبيل الجلسة التشريعية...

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LBCI News Lebanon

تعتصم مجموعات من الحراك المدني ومن حزبي "الكتائب "و"الاحرار" في ساحة رياض الصلح رفضا لزيادة الضرائب العشوائية تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية في ساحة النجمة التي تستكمل جلستها اليوم بعدما اقرت بنود السلسلة.

وأكد المعتصمون أن لديهم خطة مستقبلية لمواجهة الفساد، رافضين زيادة الضرائب العشوائية التي تؤدي الى الانهيار المالي، بحسب قولهم.​

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وكانت مجموعة من حملة "بدنا نحاسب" قد نفذت صباحا وقفة احتجاجية أمام مبنى الواردات التابع لوزارة المالية في بشارة الخوري احتجاجا على اقرار ضرائب تمس بجيوب المواطنين.

واقفلت المجموعة مدخل المالية ومنعت دخول وخروج أي موظف.



وفي هذا السياق، أوضح المحامي في الحملة واصف حركة للـLBCI أنهم اختاروا الاعتصام في هذا المكان كونه المركز الرسمي الذي تصدر عنه كل مسودات الضرائب ، وقال :"جئنا نقول لا للضرائب ولوقف الهدر والفساد"، معتبرا أنه اذا تم العمل بالواردات بشكل جيد فانه يمكنها ان تغطي السلسلة.