أمن وقضاء
19 تموز 2017 - 01:29
19/07/2017 01:29:46
بالصور - الاعتداء بالضرب على الأب إيلي كيروز ونجله
إيلي كيروز كاهن رعية مار اسطفان في بلدة العذرا - كسروان
Lebanon, news ,lbci ,أخبار كسروان,لبنان, إيلي كيروز كاهن رعية مار اسطفان في بلدة العذرا - كسروان
LBCI News Lebanon
اعتدي أمس بالضرب على الأب إيلي كيروز كاهن رعية مار اسطفان في بلدة العذرا - كسروان، وتم نقله إلى مستشفى سيدة لبنان للمعالجة.
كما تم الإعتداء على نجله الدركي شادي كيروز.
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار محلية
أمن وقضاء
لبنان
كسروان
إقرأ أيضاً