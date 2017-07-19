أمن وقضاء
19 تموز 2017 - 01:29
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بالصور - الاعتداء بالضرب على الأب إيلي كيروز ونجله

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بالصور - الاعتداء بالضرب على الأب إيلي كيروز ونجله
اعتدي أمس بالضرب على الأب إيلي كيروز كاهن رعية مار اسطفان في بلدة العذرا - كسروان، وتم نقله إلى مستشفى سيدة لبنان للمعالجة.
 
كما تم الإعتداء على نجله الدركي شادي كيروز.
 
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