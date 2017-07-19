بالصور - الاعتداء بالضرب على الأب إيلي كيروز ونجله

إيلي كيروز كاهن رعية مار اسطفان في بلدة العذرا - كسروان

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LBCI News Lebanon

اعتدي أمس بالضرب على الأب إيلي كيروز كاهن رعية مار اسطفان في بلدة العذرا - كسروان، وتم نقله إلى مستشفى سيدة لبنان للمعالجة.

كما تم الإعتداء على نجله الدركي شادي كيروز.