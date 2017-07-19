أمن وقضاء
19 تموز 2017 - 02:09
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استخبارات الجيش تسلمت متهما من القوة المشتركة في عين الحلوة

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استخبارات الجيش تسلمت متهما من القوة المشتركة في عين الحلوة
سلّمت القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة اللبناني (مصطفى.ر) من منطقة حي التعمير الى استخبارات الجيش اللبناني في الجنوب وذلك عند الحاجز العسكري لجهة مستشفى صيدا الحكومي، بتهمة تعاطي المخدرات التي ضبط فيها متلبسا. 
 
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