أمن وقضاء
19 تموز 2017 - 02:09
19/07/2017 02:09:39
استخبارات الجيش تسلمت متهما من القوة المشتركة في عين الحلوة
اللبناني متهم بتعاطي المخدرات
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش اللبناني, لبنان,مخيم عين الحلوة,اللبناني متهم بتعاطي المخدرات
LBCI News Lebanon
سلّمت القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة اللبناني (مصطفى.ر) من منطقة حي التعمير الى استخبارات الجيش اللبناني في الجنوب وذلك عند الحاجز العسكري لجهة مستشفى صيدا الحكومي، بتهمة تعاطي المخدرات التي ضبط فيها متلبسا.
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار محلية
أمن وقضاء
مخيم عين الحلوة
لبنان
الجيش اللبناني
إقرأ أيضاً