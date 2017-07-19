قائد الجيش على تخوم الارهاب...

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تفقّد قائد الجيش العماد جوزف عون قبل ظهر اليوم، القوى العسكرية المنتشرة في منطقة الطفيل ومحيطها في جرود بعلبك، حيث جال في مراكزها واطلع على أوضاعها واحتياجاتها، ثم اجتمع بالضباط والعسكريين وزودهم التوجيهات اللازمة.وقد شدّد العماد عون على اتخاذ كافة التدابير الميدانية لحماية البلدات والقرى الحدودية، وتأمين سلامة أهلها من أي خرق إرهابي، وأكّد قدرة الجيش وإصراره على مواجهة مختلف المصاعب التي ستعترضه في إطار جهوده الآيلة إلى دحر التنظيمات الإرهابية، وذلك بالاستناد إلى الكفاءة القتالية التي أثبتها في أكثر من محطة وتجربة، وإلى الالتفاف السياسي والشعبي حوله.ولفت إلى أنّ الجيش الذي استطاع أن يحمي لبنان في أصعب الظروف التي مرّ بها، سيحميه حاضراً ومستقبلاً مهما كلّفه ذلك من أثمان وتضحيات، ولن يصغي إلى ضجيج بعض الأصوات المغرضة التي تعلو بين الحين والآخر، للتشويش على أداء واجبه المقدّس في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.