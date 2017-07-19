فلسطيني يطلق النار بغزارة أمام مستشفى في صور!

اطلق النار من سلاح حربي وبشكل غزير

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LBCI News Lebanon

سمع إطلاق نار كثيف أمام مستشفى "بلسم" في مخيم الراشدية - صور​.



وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، تبين انه ناتج عن قيام الفلسطيني ب. س. ع. بإطلاق النار من سلاح حربي وبشكل غزير من دون معرفة الأسباب.

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