أمن وقضاء
19 تموز 2017 - 14:57
19/07/2017 14:57:57
فلسطيني يطلق النار بغزارة أمام مستشفى في صور!
اطلق النار من سلاح حربي وبشكل غزير
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LBCI News Lebanon
سمع إطلاق نار كثيف أمام مستشفى "بلسم" في مخيم الراشدية - صور.
وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، تبين انه ناتج عن قيام الفلسطيني ب. س. ع. بإطلاق النار من سلاح حربي وبشكل غزير من دون معرفة الأسباب.
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