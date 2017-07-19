اطلاق النار على ابن شقيق رئيس بلدية عرسال...

اطلق مجهولان يستقلان دراجة نارية النار باتجاه عمر الحجيري وهو مجند في الجيش اللبناني وابن شقيق رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري.وقد اصيب الحجيري في يده ونقل على اثرها الى المستشفى وادعى في مخفر عرسال ضد مجهول .