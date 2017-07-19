أمن وقضاء
19 تموز 2017 - 15:57
19/07/2017 15:57:01
اطلاق النار على ابن شقيق رئيس بلدية عرسال...
استقلا دراجة نارية واطلقا النار باتجاه عمر الحجيري
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LBCI News Lebanon
اطلق مجهولان يستقلان دراجة نارية النار باتجاه عمر الحجيري وهو مجند في الجيش اللبناني وابن شقيق رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري.
وقد اصيب الحجيري في يده ونقل على اثرها الى المستشفى وادعى في مخفر عرسال ضد مجهول .
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