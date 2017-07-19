أمن وقضاء
19 تموز 2017 - 16:07
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بالصور- حريق كبير في كرم الزيتون بالاشرفية

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بالصور- حريق كبير في كرم الزيتون بالاشرفية
يعمل فوج اطفاء مدينة بيروت على مكافحة النيران المندلعة بقوة في بورة تحتوي على الاعشاب في منطقة الاشرفية- كرم الزيتون، قرب الجامعة اللبنانية، والعمل على محاصرة النيران لمنع امتدادها الى الابنية السكنية المجاورة.
 
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