بالصور- حريق كبير في كرم الزيتون بالاشرفية

النيران المندلعة بقوة في بورة تحتوي على الاعشاب

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LBCI News Lebanon

يعمل فوج اطفاء مدينة بيروت على مكافحة النيران المندلعة بقوة في بورة تحتوي على الاعشاب في منطقة الاشرفية- كرم الزيتون، قرب الجامعة اللبنانية، والعمل على محاصرة النيران لمنع امتدادها الى الابنية السكنية المجاورة.