أمن وقضاء
19 تموز 2017 - 16:19
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منع تجول السوريين بين 8 مساء و5 صباحا في بعلبك وبريتال....

حتى إشعار آخر وذلك تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية... Lebanon, news ,lbci ,أخبار بريتال,بعلبك,حتى إشعار آخر وذلك تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية...
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منع تجول السوريين بين 8 مساء و5 صباحا في بعلبك وبريتال....
أصدرت بلديتا بعلبك وبريتال بيانا بمنع تجول السوريين بين الساعة الثامنة مساء والخامسة صباحا، ابتداء من يوم غد الخميس وحتى إشعار آخر، وذلك تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية.
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