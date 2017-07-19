منع تجول السوريين بين 8 مساء و5 صباحا في بعلبك وبريتال....

حتى إشعار آخر وذلك تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية...

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LBCI News Lebanon

أصدرت بلديتا بعلبك وبريتال بيانا بمنع تجول السوريين بين الساعة الثامنة مساء والخامسة صباحا، ابتداء من يوم غد الخميس وحتى إشعار آخر، وذلك تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية.