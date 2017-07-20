ماذا أطلع رئيس قلم المحكمة الدولية الحريري؟

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التقى ‏رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان، داريل مونديس، رئيس الوزراء سعد الحريري خلال زيارة عمل إلى لبنان هذا الأسبوع.وقال السيّد مونديس في هذه المناسبة: "أتاحت لي هذه الزيارة إطلاع رئيس الوزراء على آخر المستجدات في عمل المحكمة والتقدم بالشكر إلى الحكومة اللبنانية على تعاونها المستمر مع المحكمة. فدعم لبنان بالغ الأهمية لضمان اضطلاع المحكمة الخاصة بلبنان بولايتها‏ ‏بصورة عادلة وفي الوقت المناسب".وعرَضَ الادعاء حتّى الآن الأدلّة الجنائية المتعلّقة بسبب انفجار 14 شباط 2005 وتلك المتعلّقة بمقتل وإصابة المتضرّرين من هذا الاعتداء.وقدّم أيضًا أدلّة تتعلّق بأعمال التحضير التي قام بها المتّهمون وشركاؤهم في المؤامرة في عامَي 2004 و2005 تمهيدًا لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وهو يقدّم حاليًا ‏أدلّة متعلّقة بهوية المتّهمين وبدور كل متّهم منهم في الاعتداء.وعند انتهاء الادّعاء من عرض قضيته، سيتسنى للممثل القانوني للمتضررين وللمحامين في أفرقة الدفاع أن يعرضوا قضاياهم.