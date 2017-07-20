سامي الجميل يناشد عون: أنقذ الاقتصاد اللبناني

سامي الجميل يحذر من الضرائب

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LBCI News Lebanon

إعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن الضرائب التي أقرت أمس في مجلس النواب تشكل خطرا كبيرا على المجتمع اللبناني، وأكد أنه بحسب دراسة أجرتها الجامعة الأميركية في لبنان ستنخفض القدرة الشرائية عند المواطن بين الـ 10 والـ 20%.

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وناشد الجميل في مؤتمر صحافي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رد قانون الضرائب الذي أقر في الجلسة لاعادة دراسته، مشددا على انه بذلك ينقذ الرئيس الطبقة الفقيرة والوسطى في لبنان، كما ينقذ الوضع الاقتصادي.وإذ أعرب الجميل عن خوفه من أن تكون هذه الضرائب لتعبئة الخزينة من أجل تمويل الحملات الانتخابية المقبلة، قال: "الخطوة الأولى هي المطالبة برد القانون قبل الطعن به".