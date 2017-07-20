ما هي السلع التي ستصبح خاضعة للضرائب؟

نتائج تأمين ايرادات لسلسلة الرتب والرواتب ستظهر تباعاً ومنها ارتفاع الاسعار

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LBCI News Lebanon

غلاء الأسعار صار أمراً واقعاً، نتيجة زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 11% وإقرار مجلس النواب عدداً من الضرائب الأخرى