أمن وقضاء 20 تموز 2017 - 12:04 20/07/2017 12:04:16 توقيف 6 ناشطين من "طلعت ريحتكم" لبعض الوقت

الموقوفون تم اقتيادهم الى مخفر مينا الحصن في بيروت

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LBCI News Lebanon

افرجت القوى الامنية عن 6 ناشطين من حملة "طلعت ريحتكم" بعد توقيفهم لبعض الوقت في مخفر مينا الحصن في بيروت.



وكانت الحملة أعلنت توقيف الناشطين أثناء توزيعهم مناشير "مناهضة للتمديد الثالث للمجلس النيابي" في شارع الحمراء في بيروت من قبل إستقصاء بيروت. الإعلان