قصف عنيف على مراكز المسلحين بجرد عرسال... تمهيد لبدء المعركة؟

قصف مدفعي عنيف ومن ثم متقطع من ثم عنيف

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LBCI News Lebanon





ومن ثم عادت المدفعية واستهدفت بشكل متقطع مراكز المسلحين في وادي الخيل وعقبة نوح والكسارات جنوب شرق عرسال، قبل أن تتكثف وتيرة القصف المدفعي بعد أنباء عن عدم التوصل الى نتيجة في المفاوضات.

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وبحسب ما أفادت مصادر أمنية للـLBCI فان القصف هو تمهيدي بانتظار ساعة الصفر لبدء المعركة. استهدف حزب الله مساء اليوم مواقع المسلحين من "فتح الشام" في جرد عرسال بقصف عنيف، قبل أن تخف حدته ويتوقف لبعض الوقت بعد دخول وسيط للقيام بعملية تفاوض حيث تم اعطاء مهلة للمسلحين.ومن ثم عادت المدفعية واستهدفت بشكل متقطع مراكز المسلحين في وادي الخيل وعقبة نوح والكسارات جنوب شرق عرسال، قبل أن تتكثف وتيرة القصف المدفعي بعد أنباء عن عدم التوصل الى نتيجة في المفاوضات.وبحسب ما أفادت مصادر أمنية للـLBCI فان القصف هو تمهيدي بانتظار ساعة الصفر لبدء المعركة.

الى ذلك دارات اشتباكات بين حزب الله و"فتح الشام" في وادي العويني في ظل قصف لمراكز المسلحين من قبل الطيران السوري.​

وكانت غارات جوية سورية استهدفت مواقع مسلحي "فتح الشام" في جرد فليطة عند الحدود مع جرد عرسال في القلمون الغربي.



من جهته رفع الجيش اللبناني في البقاع الشمالي من جهوزيته تحسبا لاي طارئ، فيما نفذت قوى الامن الداخلي دوريات مكثفة وانتشارا في شوارع مدينة بعلبك.​