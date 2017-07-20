العملية العسكرية بدأت في عرسال...وحزب الله يستهدف هذه المواقع

في جرود عرسال...دقت ساعة الصفر

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LBCI News Lebanon

أعلن الاعلام الحربي صباح اليوم عن بدء العملية العسكرية لتطهير جرود عرسال والقلمون من المسلحين الارهابيين، ولفت في وقت لاحق الى أن حزب الله يستهدف بالقصف المدفعي والصاروخي تجمعات ونقاط انتشار ومواقع "فتح الشام" في ضهر الهوى وموقع القنزح ومرتفعات عقاب وادي الخيل وشعبة النحلة في الجرود.

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واشار الاعلام الحربي الى ان الهجوم انطلق من محورين باتجاهات متعددة لكل محور، الاول من بلدة فليطة السورية باتجاه مواقع فتح الشام في جردها في القلمون الغربي، والثاني من جرود السلسلة الشرقية للبنان الواقعة جنوب جرد عرسال (مسيطر عليه منذ2015) باتجاه مرتفعات ارهابيي جبهة النصرة شمال وشرق جرد عرسال.

واستهدفت غارات جوية سورية مواقع مسلحي "فتح الشام" في جرد فليطة.

الى ذلك، أعلن الاعلام الحربي ان سيطر حزب الله على سهل الرهوة بالكامل في جرود عرسال، بعدما شن هجوما كبيرا باتجاه سهل الرهوة وعلى موقع "ضهرة الهوة" وسط اشتباكات على مسافة قريبة مع مسلحي "فتح الشام" ويسجل تقدما فضلا عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف المسلحين.

ولفت الى ان حزب الله استهدف بصاروخ موجه غرفة لمسلحي "فتح الشام" في موقغ ضهر الهوة في جرد عرسال ما أدى لتدميرها ومقتل من بداخلها، كما دمر غرفة العمليات الرئيسية التابعة لـ"فتح الشام" في موقع ضهر الهوة.

وشدد الاعلام الحربي على الا وقتا محددا للعملية وهي ستتحدث عن نفسها وستسير وفقا لمراحل تم التخطيط لها.

وفي وقت لاحق، قال الاعلام الحربي أن جبهات جرد فليطة تشهد تقدما ملحوظا لمقاتلي حزب الله بالتزامن مع تقدمه في جرود عرسال باتجاه موقع "القنزح" و "وادي القرية" جنوب شرقي جرد عرسال وسط اشتباكات مع مسلحي "فتح الشام " وسقوط قتلى وجرحى بصفوفهم.​

وتدك مدفعية حزب الله نقطة وادي الخيل التي تعتبر احد المعاقل الاساسية ​لزعيم فتح الشام في القلمون الغربي ابو مالك التلة.

واستهدفت عناصر من حزب الله بالصواريخ الموجهة اليتين لفتح الشام على طريق فرعي جنوب وادي حميد بجرود عرسال، ما ادى لتدميرهما ومقتل من بداخلهما.

الى ذلك، نعى حزب الله شهيديه في المعارك الدائرة في جرود عرسال.

الجيش يستهدف مجموعة إرهابية كانت تحاول التسلل عبر مراكزه الى عرسال

أعلن الجيش اللبناني انه استهدف بالأسلحة الثقيلة مجموعة إرهابية كانت تحاول التسلل عبر مراكزه الى عرسال ويصيب كامل أفرادها.

والجيش كان قد رفع جهوزيته واستقدم التعزيزات الامنية بهدف إحكام الطوق بشكل كامل لمنع أي تسلل وبهدف حماية المدنيين داخل البلدة، واقفل كل المعابر من الجرود باتجاه عرسال.

وبحسب معلومات للـLBCI، الجيش لم يستهدف بالقصف أي تجمعات مدنية أو قوافل تنقل النازحين أو مخيمات تابعة لهم بجرود عرسال، ويؤكد أن الصليب الأحمر الدولي موجود بالمنطقة ويساعد بنقل النازحين لداخل عرسال.

كما دعا الجيش المنظمات الدولية الانسانية والصليب الاحمر لمواكبة النازحين الراغبين بالخروج من المخيمات القريبة من مراكز المسلحين الى بلدة عرسال.

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