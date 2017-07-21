أمن وقضاء
21 تموز 2017 - 01:08
21/07/2017 01:08:27
بالفيديو - هكذا يستهدف حزب الله مواقع المسلحين في جرود عرسال
مشاهد من داخل المعركة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حزب الله, معركة الجرود ,عرسال ,مشاهد من داخل المعركة
LBCI News Lebanon
رفع الجيش اللبناني جهوزيته في عرسال بهدف إحكام الطوق بشكل كامل لمنع أي تسلل وبهدف حماية المدنيين داخل البلدة، ونشر الاعلام الحربي فيديو يظهر كيفية استهداف مواقع المسلحين الارهابيين من قبل حزب الله، كما يظهر مشاهد من داخل المعركة.
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار محلية
أمن وقضاء
عرسال
معركة الجرود
حزب الله
إقرأ أيضاً