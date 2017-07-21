أمن وقضاء
21 تموز 2017 - 01:08
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بالفيديو - هكذا يستهدف حزب الله مواقع المسلحين في جرود عرسال

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رفع الجيش اللبناني جهوزيته في عرسال بهدف إحكام الطوق بشكل كامل لمنع أي تسلل وبهدف حماية المدنيين داخل البلدة، ونشر الاعلام الحربي فيديو  يظهر كيفية استهداف مواقع المسلحين الارهابيين من قبل حزب الله، كما يظهر مشاهد من داخل المعركة. 
 
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