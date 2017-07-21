مجلس الامن المركزي بحث التطورات الأمنية...

ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إجتماعاً استثناثياً لمجلس الأمن الداخلي المركزي خصص لمواكبة الوضع في منطقة جرود عرسال وتفاعلاته في الداخل اللبناني والتدابير الواجب اتخاذها لحماية المدنيين وسبل مكافحة شحن النفوس على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.

الإعلان

كما بحث المجلس في مواضيع بقيت طي الكتمان. وأبقى المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة المستجدات.



وحضر الاجتماع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد الياس الخوري، مدير الاستخبارات في الجيش العميد الركن انطوان منصور ونائب رئيس الاركان للعمليات في الجيش العميد الركن نواف جباوي، و مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المديرالعام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة العميد ناجي المصري، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا ورئيس مكتب المدير العام للأمن العام العميد بشاره جبور.