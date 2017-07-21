تحرّش به جنسياً ورفيقا الفاعل صوّراه بواسطة الخلوي

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ادعت، المواطنة أ. س.، بتاريخ 21/6/2017 لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، ضد القاصر د. و. (مواليد عام 2003، لبناني) بجرم الاعتداء جنسيا على ابنها ح. أ. (مواليد عام 2006)، وصرحت بأن كلا من القاصرين ح. ص. و ح. س. قاما بتصوير الحادثة بواسطة هاتف خليوي، بحسب ما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة .وأفاد الطفل، في حضور والده، بأن د. و. المذكور تحرش به، كما تم عرضه على الطبيب الشرعي الذي أكد في تقريره حصول تحرش جنسي.وفي تاريخ 20/7/2017 جرى استماع إفادتي كل من د. و. و ح. ص. (مواليد عام 2003، لبناني) اللذين اعترفا، في حضور ذويهما، بما نسب إليهما، فتم توقيفهما وأحيلا على مكتب حماية الآداب والإتجار بالبشر في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص، فيما العمل مستمر لتوقيف الثالث.وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، ولا سيما الأهل منهم، عدم التردد في الإبلاغ فورا عن مثل هذه الحالات، وعدم السكوت عنها أو التستر عليها لتخفيف خطورتها، لأن من شأنها أن تجعل المعتدين يتمادون في جرائمهم ويكررونها، وخصوصا بحق الأطفال.