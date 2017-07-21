أمن وقضاء
21 تموز 2017 - 08:04
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عصابة تحتجز عائلات سورية للمفاوضة على فدية

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عصابة تحتجز عائلات سورية للمفاوضة على فدية
توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن قيام عصابة مؤلفة من لبنانيين وسوريين، في بلدة بر الياس البقاعية، باحتجاز أشخاص سوريين من نساء وأطفال كانوا قد دخلوا لبنان عن طريق التهريب، بحيث يقوم أفرادها بالتواصل مع ذوي المحتجزين ومفاوضتهم على فدية مالية لقاء إطلاقهم، بحسب بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة.
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من خلال المتابعة والاستقصاءات والتحريات، تمكنت قوة من الشعبة المذكورة من تحديد مكان الاحتجاز، وهو أحد منازل البلدة المذكورة، ودهمه في تاريخ 20/7/2017، حيث تمكنت من تحرير ثلاث عائلات قوامها خمسة عشر شخصا، من بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان.

كذلك تم توقيف أحد الضالعين، ويدعى م. ز. (مواليد عام 1994، سوري).
والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة. 
 
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