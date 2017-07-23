أمن وقضاء
23 تموز 2017 - 12:32
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اعادة العائلات المسيحية التي تهجرت من المريجة خلال الحرب

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في المريجة، مشروع إعادة مئتي عائلة مسيحية تهجرت أيام الحرب الأهلية. 

المشروع أبصر النور، فقد أعلن عن تسليم مفاتيح عدد من الشقق خلال قداس أقيم في كنيسة مار الياس في المنطقة.
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