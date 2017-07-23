اعادة العائلات المسيحية التي تهجرت من المريجة خلال الحرب

مشروع إعادة مئتي عائلة مسيحية تهجرت أيام الحرب الأهلية

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LBCI News Lebanon

في المريجة، مشروع إعادة مئتي عائلة مسيحية تهجرت أيام الحرب الأهلية.

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المشروع أبصر النور، فقد أعلن عن تسليم مفاتيح عدد من الشقق خلال قداس أقيم في كنيسة مار الياس في المنطقة.