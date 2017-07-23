أمن وقضاء
23 تموز 2017 - 12:32
23/07/2017 12:32:54
اعادة العائلات المسيحية التي تهجرت من المريجة خلال الحرب
مشروع إعادة مئتي عائلة مسيحية تهجرت أيام الحرب الأهلية
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LBCI News Lebanon
في المريجة، مشروع إعادة مئتي عائلة مسيحية تهجرت أيام الحرب الأهلية.
المشروع أبصر النور، فقد أعلن عن تسليم مفاتيح عدد من الشقق خلال قداس أقيم في كنيسة مار الياس في المنطقة.
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