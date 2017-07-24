أمن وقضاء
24 تموز 2017 - 04:19
24/07/2017 04:19:48
القاضي صقر تسلم التقرير عن جثث السوريين الاربعة: سبب الوفاة مشاكل صحية
وفاتهم ليست ناتجة عن أعمال عنف
Lebanon, news ,lbci ,أخبار القاضي صقر,لبنان,وفاتهم ليست ناتجة عن أعمال عنف
LBCI News Lebanon
تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقراليوم، تقرير اللجنة الطبية التي كشفت على جثث السوريين الاربعة الذين القي القبض عليهم في منطقة عرسال.
وتبين ان وفاتهم ليست ناتجة عن أعمال عنف بل عن مشاكل صحية مختلفة لكل منهم.
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار محلية
أمن وقضاء
لبنان
القاضي صقر
إقرأ أيضاً