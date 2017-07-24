القاضي صقر تسلم التقرير عن جثث السوريين الاربعة: سبب الوفاة مشاكل صحية

وفاتهم ليست ناتجة عن أعمال عنف

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LBCI News Lebanon

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تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقراليوم، تقرير اللجنة الطبية التي كشفت على جثث السوريين الاربعة الذين القي القبض عليهم في منطقة عرسال.وتبين ان وفاتهم ليست ناتجة عن أعمال عنف بل عن مشاكل صحية مختلفة لكل منهم.