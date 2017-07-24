أمن وقضاء
24 تموز 2017 - 04:19
Back

القاضي صقر تسلم التقرير عن جثث السوريين الاربعة: سبب الوفاة مشاكل صحية

وفاتهم ليست ناتجة عن أعمال عنف Lebanon, news ,lbci ,أخبار القاضي صقر,لبنان,وفاتهم ليست ناتجة عن أعمال عنف
episodes
القاضي صقر تسلم التقرير عن جثث السوريين الاربعة: سبب الوفاة مشاكل صحية
 
تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقراليوم، تقرير اللجنة الطبية التي كشفت على جثث السوريين الاربعة الذين القي القبض عليهم في منطقة عرسال.

 وتبين ان وفاتهم ليست ناتجة عن أعمال عنف بل عن مشاكل صحية مختلفة لكل منهم. 
الإعلان
إقرأ أيضاً