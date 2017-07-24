موظفو شركة bus يعتصمون دفاعاً عن مديرهم

نفذ عمال شركة Bus في عكار اعتصاما امام مصلحة كهرباء حلبا، احتجاجا وتضامنا مع مدير شركة Bus سامي قدسي الذي يتعرض للتهديدات المباشرة من قبل احد نواب المنطقة.

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واكد العمال ان ما يجري مرفوض كليا وان احدا منهم لن يقوم باي عمل ما دام المهندس المسؤول غير موجود.

واكد المعتصمون ان كل الاعمال متوقفة لحين حل هذه القضية، متسائلين عن دور القوى الامنية، غير القادرة على حماية موظف سبق ان تعرض للضرب من قبل الجهة نفسها في منطقة العبدة.

واكد المعتصمون انهم سيحمون مديرهم بكل الوسائل الممكنة ولن يسمحوا باستمرار الواقع القائم.