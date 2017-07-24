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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه "بعد عملية رصد ومتابعة، تمكنت المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف اللبناني (م.م) في مدينة طرابلس، بجرم التواصل مع تنظيمات إرهابية، والترويج لأفكارها التكفيرية عبر المواقع الإلكترونية، وضبطت في منزله بندقية حربية من نوع كلاشنكوف.وفي التحقيق معه، إعترف بتأييده تلك التنظيمات في سوريا والعراق، وبالترويج لنشاطاتها الإرهابية عبر تحميل تطبيق تلغرام وعدة مواقع وقنوات إلكترونية تابعة لها، بغية الحصول على الفتاوى الصادرة عنها.كما اعترف باستخدامه صفحة على موقع "فايسبوك" باسم وهمي لنشر صور ومقاطع فيديو تجسد العمليات العسكرية وآثار القصف، بهدف تأليب الرأي العام وتجييش الشارع لصالح تلك التنظيمات.وبناء لإشارة القضاء المختص تم توقيف صاحب العلاقة".