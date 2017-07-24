بالصور - بعد رفض والده شراء هاتف له...أين عثر عليه بعد شهرين؟

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان أنه بتاريخ 23/7/2017 عثر عناصر فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي على طفل مشرّد عمره حوالي 12 عاماً، يُقيم في أحد المنازل المهجورة في محلة تحويطة الغدير، وباستيضاحه لم يدلِ بمعلومات صحيحة ودقيقة حول اسمه ومكان إقامة عائلته.ونتيجةً للتحقيق والمتابعة، تمكنت الفصيلة المذكورة من تحديد هويته ويدعى:ن. ي. (مواليد عام 2005، لبناني)وكان قد غادر منزل عائلته في في إحدى البلدات البقاعية قبل شهرين، وذلك على خلفية رفض والده شراء هاتف خلوي له.يُذكر أن الوالد كان قد تقدّم ببلاغ حول اختفاء ولده بتاريخ 23/5/2017 لدى فصيلة بريتال، وبقي مصيره مجهولاً حتى تاريخ العثور عليه.وتمّ استماع إفادة الوالد م. ي. (مواليد عام 1979، لبناني)، وتم تسليمه الطفل، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص، بعد تعهده بتقديم الرعاية اللازمة له.